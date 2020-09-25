Здоровье и бодрость. В центре настольного тенниса "Импульс" открыли новое направление

Барнаульцев приглашают на занятия настольным теннисом и оздоровительной гимнастикой. Занятия проводятся как для взрослых, так и для детей. Сейчас ведется набор детей от шести лет в спортивно-оздоровительные группы. Для взрослых центр предлагает индивидуальные и групповые тренировки по настольному теннису. Также в "Импульсе" есть зал для любителей русского бильярда.

Центр оснащен современным профессиональным оборудованием. В зале расположено 10 столов, работает система вентиляции, кондиционирования. Раздевалки оборудованы индивидуальными кабинками для переодевания и душевыми комнатами.

"Импульс" способствует популяризации настольного тенниса и приглашает всех любителей и профессионалов. Каждое воскресенье проводятся турниры выходного дня без возрастных ограничений.

Игра укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует давление. Этот вид спорта рекомендуют в качестве профилактики инфарктов и инсультов.

В "Импульсе" открыл свои двери центр оздоровительной гимнастики "Здоровый позвоночник". Уникальная оздоровительная гимнастика, направленная на мягкое и естественное вытяжение позвоночника, эффективно работает при таких заболеваниях, как сколиоз, остеохондроз, кифоз, грыжи, протрузии, боли в спине, головные боли, слабый мышечный корсет. Пробное занятие бесплатно.

Здоровый позвоночник – это каркас нашего организма, залог прекрасного самочувствия и профилактика очень многих заболеваний. Человек здоров и молод до тех пор, пока гибок его позвоночник. И сделать его таким – гибким и сильным – в наших силах, а инструктор в этом поможет.

Двери центра открыты ежедневно с 9:00 до 21:00 для всех, кто хочет укрепить свое здоровье и с пользой провести время.

ЦНТ "Импульс"

Тел: +7-905-924-95-60

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Центр оздоровительной гимнастики "Здоровый позвоночник"

Тел: +7-913-226-15-26

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Время работы: 9:00-21:00.

Адрес: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 12а, ТЦ "Дилижанс", левый вход.