Новые системы весогабаритного контроля установят в Алтайском крае

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог в Алтайском крае устанавливают автоматические системы весогабаритного контроля транспортных средств в движении. В 2020 году объекты разместят на трассах Бийск – Белокуриха и Алейск – Петропавловское – Смоленское.

На эти цели из бюджетов разных уровней выделено около 220 млн рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В региональном Минтрансе отметили, что реконструкция трассы Алейск – Петропавловское – Смоленское проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Установку системы весогабаритного контроля здесь проинспектировали заместитель министра транспорта региона Валерий Никитюк, а также руководитель "Алтайавтодора" Василий Мотуз, представитель регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Паженцев и глава Петропавловского района Сергей Козликин.