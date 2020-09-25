Центр Барнаула превратился в одну огромную пробку

Вечерние заторы в Барнауле достигли восьми баллов. Именно так оценивает дорожную ситуацию сервис Яндекс. Пробки. Традиционно, наибольшая концентрация машин в центре города.

Пробка на проспекте Строителей растянулась от Красноармейского до Павловского тракта. Стоит движение на Ядринцева и Челюскинцев. Заторы отмечаются на нескольких участках проспектов Ленина и Комсомольского.

Поток машин встал на улице Попова по направлению от Энтузиастов до Власихинской. Также очевидцы сообщают о большой пробке на Павловском тракте в нескольких километрах от аэропорта.

Также красным на карте отмечен участок шоссе Ленточный бор от Кутузова до Власихинской.