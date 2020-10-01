В Алтайском крае перекрыли участок Чуйского тракта

Автолюбителей Алтайского края информируют о перекрытии автодороги в Первомайском и Косихинском районе 1 октября.

Ограничение движения коснулось участка Сибирский – Чуйский тракт – Косиха. Оно продлится немногим дольше трех часов – с 8:50 до 12:00.

Запрет связан с плановым движением военных колонн. Водителей просят с пониманием отнестись к перекрытию и своевременно корректировать график и маршрут движения.

Ранее amic.ru писал, что часть переулка Ядринцева в Барнауле перекроют на две недели. Движение будет ограничено с 5 по 19 октября в связи со строительством сети канализации.