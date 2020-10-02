Холодно, но без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 октября

В пятницу, 2 октября, в Алтайском крае установится прохладная погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, в утренние часы в некоторых районах края будет туман. Днем воздух прогреется до +8°С... +13°С. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть с севера со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +9°С до +11°С. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, утром возможен туман. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.

В ночь на 3 октября в регионе похолодает до -4°С. Однако местами температура воздуха может достигать +6°С.