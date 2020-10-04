Жительница Барнаула вступилась за мужа и получила перелом лицевой кости

В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который ударом ноги сломал женщине лицевую кость, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в Октябрьском районе. Трое мужчин распивали алкоголь у подъезда жилого дома. Через некоторое время один из жильцов дома сделал им замечание, которое привело к словесной перепалке и последовавшей драке.
Жена барнаульца попыталась защитить супруга, которого избивали втроем, но один из мужчин ударил ее ногой, сломав лицевую кость. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию, однако к моменту прибытия экипажа нетрезвые мужчины разбежались.
Росгвардейцы приступили к поиску подозреваемых и вскоре задержали одного из нападавших. В полиции он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Комментарии
То не мужчины, а животные.
мне интересно, этот мужик, который затеял драку, на что надеялся. Что алкашам станет стыдно от замечания и они уйдут, или что он один раскидает троих. Для этого есть специальные службы, которые подобным занимаются. Звоните в полицию, регистрируйте заявление, если не приедут вовремя, пишите в прокуратуру на бездействие. Только так... А самодеятельность ни к чему хорошему не привидёт. Легко отделался, могли бы убить
4.10.2020 13:24
- гость -
Зачем вы животных обзываете этими тварями? Животные намного лучше этих. А это просто пьяное г,,,вно!
На пару лет на север, вернутся людьми.
4.10.2020 14:28
- гость -
Откуда вам - кнопкотыкам знать, что такое мужчина.Вы только в сетях на государство тявкать герои, и то только потому, что знаете, что это безнаказанно.