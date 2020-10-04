Жительница Барнаула вступилась за мужа и получила перелом лицевой кости

В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который ударом ноги сломал женщине лицевую кость, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. Трое мужчин распивали алкоголь у подъезда жилого дома. Через некоторое время один из жильцов дома сделал им замечание, которое привело к словесной перепалке и последовавшей драке.

Жена барнаульца попыталась защитить супруга, которого избивали втроем, но один из мужчин ударил ее ногой, сломав лицевую кость. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию, однако к моменту прибытия экипажа нетрезвые мужчины разбежались.

Росгвардейцы приступили к поиску подозреваемых и вскоре задержали одного из нападавших. В полиции он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".