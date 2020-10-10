Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь на территории Нагорного Карабаха с 10 октября. К принятию решения привели десятичасовые переговоры в Москве.

"В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики (Ильхама, – прим. ред.) Алиева и премьер-министра Республики Армения (Николы, – прим. ред.) Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК", – рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Конкретные параметры прекращения огня будут обсуждаться дополнительно, пишет РИА "Новости".