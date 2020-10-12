Осталась неделя. Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал сроки пика заболеваемости коронавирусом в России. По мнению ученого, ждать осталось около недели.
"Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться, – сказал специалист.
За последние сутки в России зафиксировали 13 634 новых случая COVID-19, тем самым обновив рекорд по суточному приросту больных. С начала пандемии в стране насчитали 1 298 718 инфицированных коронавирусом и 22 597 летальных случаев.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против новых ковидных ограничений. Как считает академик, воспитывать сознательность в гражданах нужно иначе – в том числе штрафами.
Комментарии
Да с чего такие прогнозы то? С чего становиться то лучше? Странное ничем неподкрепленное мнение.
Забыты Ванга, Нострадамус и гадание на кофейной гуще. Чиновники Роспотребнадзора уверяют не переохлаждаться, кутаться в шарфы и пледы как панацею от заразы,напрочь игнорируя то, что и аборигены тропиков испытывают жесточайший шторм пандемии.
Высказывание же Доктора медицинских наук,пусть даже вирусолога - всего лишь личное мнение в ряду себе подобных, о чём и написано в заметке.
Гораздо интересней цитата из выступления А.Поповой на совещании у президента 22 сентября :
— Всю весну и эту часть лета мы работали с моноинфекцией. Грядущий период говорит нам о том, что это будут люди и с гриппом, и люди с новым covid 19. Конечно, вместе их размещать будет нельзя, нам нужно сделать все, чтобы избежать внутрибольничного инфицирования людей. Значит, мы должны говорить о расширенном масштабе тестирования, о тестах до госпитализации, об эффективных тестах и экспресс-тестах,Анна Попова.
Как говорится - комментарии излишни.
Тему закрываем:комментарии тут лишние.
потом ляжет на плато
плато это постоянный ежедневный прирост в 14 тыс что-ли, а не как сейчас ежедневно +0,9% к предыдущим суткам...
Все едино - еще около года это будет по законам развития пандемий.