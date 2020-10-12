Осталась неделя. Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал сроки пика заболеваемости коронавирусом в России. По мнению ученого, ждать осталось около недели.

"Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться, – сказал специалист.

За последние сутки в России зафиксировали 13 634 новых случая COVID-19, тем самым обновив рекорд по суточному приросту больных. С начала пандемии в стране насчитали 1 298 718 инфицированных коронавирусом и 22 597 летальных случаев.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против новых ковидных ограничений. Как считает академик, воспитывать сознательность в гражданах нужно иначе – в том числе штрафами.