В музыкальную школу Рубцовска приобрели новые инструменты на 4 млн рублей

В детскую музыкальную школу № 1 Рубцовска приобрели новые музыкальные инструменты и оборудование.

Образовательное учреждение вошло в число победителей конкурса на получение федеральной поддержки в рамках нацпроекта "Культура" и получило грант размером в 4 млн рублей.

Для фортепианного отделения в школе приобрели пианино и рояль, а для отделения народных инструментов – два баяна и два аккордеона. Кроме того, в концертном зале установили новые кресла и звуковое оборудование, а на оставшиеся средства обновили библиотечный фонд.

Как сообщают в пресс-службе Минкульта Алтайского края, оценить новые музыкальные инструменты учащиеся школы смогли в рамках специального концерта-презентации. Как отмечает директор учреждения Татьяна Мокроусова, приобретения помогут учащимся почувствовать себя настоящими музыкантами и привлекут новых специалистов в школу.