Лжедиректор аптеки выманил у алтайского фармацевта 60 тысяч рублей

Сотрудница одной из аптек Бийска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов потерпевшей, на рабочий телефон ей позвонил неизвестный и представился директором учреждения. Владелец попросил женщину подготовить выручку к его приезду, но вскоре перезвонил и сказал, что деньги заберет курьер. Через полчаса работница аптеки передала 60 тысяч рублей мужчине, который оказался таксистом и действительно прибыл по просьбе руководителя.

"Договоренность была простая: он забирает конверт и передает его лично в руки заказчику, где и пройдет расчет. Однако по пути к месту встречи клиент сообщил, что планы поменялись и нужно эту сумму перевести на его банковский счет. Бийчанин так и сделал, за финансовые операции пришлось заплатить комиссию в размере почти 1000 рублей из личных сбережений", – рассказали в ведомстве.

Для возмещения расходов и оплаты услуг таксист начал звонить мужчине, но тот перестал брать трубку. После этого водитель отправился в аптеку. Фармацевт связалась с настоящим директором и выяснила, что на самом деле никаких поручений по передаче выручки он никому не давал.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".