"Помощь нужна". Как волонтеры выручают пожилых людей на самоизоляции

В Барнауле возобновилась волонтерская акция #МыВместе / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Волонтерский штаб #МыВместе вновь начал работать в Барнауле. Добровольцы доставляют продукты и лекарства людям старше 65 лет, которым не рекомендуется покидать дома в пандемию. Всероссийская акция помогла 32 тысячам алтайских пенсионеров весной, а теперь инициативу возобновили. Корреспонденты amic.ru съездили с волонтерами на один из вызовов и выяснили, сколько сейчас звонков в день поступает на горячую линию и какую помощь оказывают.

"Буду еще звонить"

Дверь одной из квартир на ул. Северо-Западной нам открыла худенькая бабушка. Галине Федоровне 89 лет, 48 из которых она проработала врачом-педиатром. Помощь волонтеров – спасение для семьи, объяснила Галина Федоровна.

"До этого мне соседи помогали. А недавно мне коллега позвонила и рассказала, что есть волонтерская служба. Ребята мне очень помогли, большое им спасибо. Буду еще звонить теперь. Очень обрадовалась, что есть люди, которые мне могут помочь", – объяснила женщина.

Добровольцы принесли женщине три больших пакета из соседнего магазина: все, что она заказывала. По словам пенсионерки, этих продуктов ей хватит примерно на полторы недели. Вместе с пакетами волонтеры отдали ей чеки и сдачу в плотно закрытом пакете – таковы правила работы. Но прощаться не спешили: среди волонтеров оказались музыканты, которые приготовили для Галины Федоровны в подарок песню. Ребята исполнили под гитару произведение "Поверь в мечту" Юрия Антонова прямо на лестничной клетке.

Напоследок волонтеры настойчиво просили женщину обязательно звонить еще, если нужны будут продукты. И рассказывать об акции знакомым, которым тоже нужна помощь.

Как работают волонтеры

Штаб сформировали на базе "Алтайского центра развития добровольчества" совместно с Управлением молодежной политики края, администрацией Барнаула, региональным исполкомом ОНФ, движением "Волонтеры-медики", "Волонтерами Победы", региональным отделением "Единой России" и АГМУ.

Для участников музыкального лейбла M.A.R.S. Юрия Мещерякова и Евгения Трофимова этот выезд стал первым. Попробовать себя в качестве добровольцев ребят позвали друзья.

"Мы раньше не участвовали в таких акциях. Хотя помогали волонтерам в техническом обеспечении: у нас свой музыкальный лейбл и хорошая аппаратура. А тут нас друзья позвали самим сделать доброе дело и доставить продукты. Это удивительные эмоции: чувствуешь, что действительно делаешь добро. Мы и дальше будем помогать. И друзей позовем, чтобы волонтеров было как можно больше", – рассказал Юрий.

Он добавил, что только на себе можно прочувствовать, из каких тонкостей и мелочей состоит работа участника #МыВместе.

А начинается все со звонка на горячую линию. Оператор записывает все пожелания и составляет список покупок для волонтеров. Уточняют все вплоть до мелочей: торговую марку и магазин, где нужно купить товар. В штабе поясняют: пенсионерам важна разница даже в 10 копеек и продукты стараются купить по самой выгодной цене. Поэтому поход в магазин занимает немало времени. Если какого-то товара нет, добровольцы звонят пенсионеру и уточняют, можно ли заменить его какой-то другой маркой.

Кстати, волонтеры #МыВместе помогают не только с продуктами: они также могут оплатить услуги ЖКХ или привезти лекарства.

Также оператор уточняет, как себя чувствует человек и нет ли у него симптомов ОРВИ. К пенсионерам с подтвержденным ковидом волонтеры не ездят. Чтобы не заразить здоровых людей, ребята отправляются на вызов в масках и перчатках.

Волонтерские отряды дежурят в штабе по будням с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00. После оформления заявки они сразу отправляются на вызов. Звонков после возобновления акции пока немного – всего 35 за несколько дней, поэтому добровольцам хватает машин штаба. Весной было точно так же, подчеркнула пресс-секретарь "Алтайского центра развития добровольчества" Юлия Годар. По ее словам, сначала звонков было мало, но уже в апреле штаб каждый день обрабатывал до 60 обращений. Тогда, чтобы транспорта хватало, машины добровольцам предоставляли городская администрация и АКЗС.

К лету пенсионеры разъехались по дачам, и порой на горячую линию поступало лишь два звонка в день. Потому акцию и приостановили, объяснила Юлия Годар. Но сейчас дачный сезон окончен, и волонтеры вновь ждут большого количества звонков. Рекламу акции #МыВместе можно встретить на билбордах и увидеть по телевизору. Но самый эффективный способ – сарафанное радио, говорят добровольцы. Люди узнают о волонтерской службе от знакомых и тоже просят помощи.

Штаб уже договорился с властями, чтобы те снова помогли с автомобилями в случае необходимости.

Вы тоже можете помочь

Чтобы быть готовым к росту числа обращений, штаб объявил о наборе волонтеров. Стать участником акции может любой в возрасте от 18 до 50 лет. Единственное важное ограничение – с хроническими заболеваниями в добровольцы не берут.

Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru, пройти там дистанционное обучение, а затем прослушать инструктаж в штабе. И после этого вы тоже сможете отправляться на вызовы, делать добрые дела и помогать пожилым людям.

Если вам нужна помощь волонтеров, вы можете позвонить на федеральную круглосуточную линию:

8-800-200-34-11

Заявки также принимают в администрации Барнаула:

37-03-65