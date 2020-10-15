Алтайские следователи до сих пор не выяснили личность девушки, убитой на берегу реки

Следователи до сих пор не могут установить личность девушки, тело которой нашли на берегу реки Чумыш в километре от Заринска 28 сентября. Поэтому правоохранители просят помощи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
На вид погибшей 25-30 лет. Рост 170-175 см. Волосы рыжие, до плеч. Была одета в темную куртку на металлической молнии с темно-коричневым рисунком в виде пятен неправильной формы и жилетку без рукавов с капюшоном леопардового цвета.
На шее у женщины был металлический крестик на капроновой нитке с изображением распятия на синем фоне, а на безымянном пальце правой руки – два кольца из металла белого цвета с контурами в виде сердца, в ушах – серьги в виде кольца из металла темного цвета.
Следственные органы призывают всех, кому что-либо известно о личности девушки или о возможных обстоятельствах ее гибели, позвонить по тел. 8 (385-95) 43-2-43, 7-87-02 (в Заринске), 8 (385 2) 29-80-94 (в Барнауле), 8-983-607-86-46 или 02.
Комментарии
Во всем мире делается так: берется ДНК-анализ, ищут совпадение по базе, если нет полного, ищут совпадение на 50%, на 25%, ан 12,5% и т.д. В конце-концов находят дальнего родственника и пытаются через родственные связи найти.
Образцов ДНК в базах должно быть уже много.
Или хотябы тест на коронавирус нужен...
откуда в России большая база ДНК.. Берут образцы только у жертв и преступников против жизни и половой неприкосновенности. Может еще у кого. Экспертиза ДНК сильно дорого обходится чтобы брать у всех подряд. В этом случае кто-то из близких причастен поэтому и не заявляет пропажу без вести
Очень странно что до сих пор следователи не могут. Учитывая сколько раз каждый гражданин страны сдает данные в государственные учреждения, начиная от анализов и заканчивая документами.
"Во всем мире делается так: берется ДНК-анализ, ищут совпадение по базе"
Вот просто очень интресно, откуда у вас такая иныормация. Можно источники, где вы такое прочитали. Про весь мир
15.10.2020 12:56
Гостю
столько фильмов про это снято, СЛЕД там, темный вы аноним