12 школ Алтайского края получили имена героев в рамках проекта ОНФ

Региональное отделение ОНФ вместе с Минобрнауки Алтайского края продолжает работу в рамках проекта "Имя героя — школе". Имена героев уже присвоены 12 школам, а всего в проекте могут поучаствовать 22 учебных заведения, пишет официальный сайт региона.
В Минобрнауки рассказали, что в марте Смоленской средней общеобразовательной школе № 1 присвоено имя Ефима Ожогина – участника Великой Отечественной войны, в течение многих лет он был директором этого образовательного учреждения.
Панкрушихинская средняя школа получила имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова. В Рубцовске лицей № 24 носит имя почетного гражданина города Петра Приходько, а кадетская средняя общеобразовательная школа № 2 – имя командира 21-го гвардейского Краснознаменного стрелкового полка, Героя Советского Союза Матвея Батракова.
В Барнауле именем кавалера ордена Мужества, участника боевых действий в Афганистане и Чечне Александра Самодурова названа школа № 63.
Комментарии
Герои боевых действий в Афганистане и Чечне? И не смешно? Напомните мне кого там эти чудо герои победили?
ОНФ - путинские грантоеды.
На медицину денег нет, а на вот этих вот - всегда есть.
Плешивый карлик , героем можно стать никого не победив , но победив свою нерешительность и трусость . Но тебе этого не понять - ибо не дано .
У нас же есть "секретный герой Эрэфии", Израител-Кириенко-Киндерсюрприз98, награждённый закрытым указом. Герой нах невидимого фронта.
Желающие получить такое, "почётное", погоняло есть?