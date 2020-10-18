12 школ Алтайского края получили имена героев в рамках проекта ОНФ

Региональное отделение ОНФ вместе с Минобрнауки Алтайского края продолжает работу в рамках проекта "Имя героя — школе". Имена героев уже присвоены 12 школам, а всего в проекте могут поучаствовать 22 учебных заведения, пишет официальный сайт региона.

В Минобрнауки рассказали, что в марте Смоленской средней общеобразовательной школе № 1 присвоено имя Ефима Ожогина – участника Великой Отечественной войны, в течение многих лет он был директором этого образовательного учреждения.

Панкрушихинская средняя школа получила имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова. В Рубцовске лицей № 24 носит имя почетного гражданина города Петра Приходько, а кадетская средняя общеобразовательная школа № 2 – имя командира 21-го гвардейского Краснознаменного стрелкового полка, Героя Советского Союза Матвея Батракова.

В Барнауле именем кавалера ордена Мужества, участника боевых действий в Афганистане и Чечне Александра Самодурова названа школа № 63.