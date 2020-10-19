Мясников ответил на предложение Жириновского запретить выезд из России

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает необходимым запретить россиянам выезжать за границу из-за скачка заболевших коронавирусом. По мнению парламентария, именно туристы и завезли вторую волну COVID-19 в Россию.

"Никто ничего не привозил. Потому что никакой COVID никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем. Потом будет опять спад, а потом опять подъем. По синусоиде. Вероятно, каждые несколько месяцев", – написал доктор в своем Telegram-канале.

По мнению Мясникова, коронавирус останется с человечеством навсегда, подобно гриппу, гепатиту, туберкулезу, пневмококку или ВИЧ. Именно поэтому пора перестать "дергаться" и внедрять новые ограничения. Вместо этого нужно планировать действия и перестраивать медицину на сосуществование с новым вирусом, "пока он сам не выродится в простое ОРЗ", считает врач.

Эксперт также назвал абсурдом идею отсиживаться "за высокими заборами и железными дверями" и призвал СМИ снизить градус нагнетания о распространении инфекции.