Мясников ответил на предложение Жириновского запретить выезд из России

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает необходимым запретить россиянам выезжать за границу из-за скачка заболевших коронавирусом. По мнению парламентария, именно туристы и завезли вторую волну COVID-19 в Россию.
"Никто ничего не привозил. Потому что никакой COVID никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем. Потом будет опять спад, а потом опять подъем. По синусоиде. Вероятно, каждые несколько месяцев", – написал доктор в своем Telegram-канале.
По мнению Мясникова, коронавирус останется с человечеством навсегда, подобно гриппу, гепатиту, туберкулезу, пневмококку или ВИЧ. Именно поэтому пора перестать "дергаться" и внедрять новые ограничения. Вместо этого нужно планировать действия и перестраивать медицину на сосуществование с новым вирусом, "пока он сам не выродится в простое ОРЗ", считает врач.
Эксперт также назвал абсурдом идею отсиживаться "за высокими заборами и железными дверями" и призвал СМИ снизить градус нагнетания о распространении инфекции.
Комментарии
Почти правильно сказал. Нужно учиться жить в новых реалиях.
коронавирус останется с человечеством навсегда, подобно гриппу, гепатиту, туберкулезу, пневмококку или ВИЧ. Именно поэтому пора перестать "дергаться" и внедрять новые ограничения.
У человека явно тяжело с логикой. Ну не хватает ума у него понять, что с гриппом не борются с помощью ограничений. Пациентов с гриппом лечат врачи, лекарствами. То же должны делать и с ковидом.
Мясников и призывает перестать вводить новые ограничения. Всё у него с логикой в этот раз нормально.
Все бы ничего, но с такой логикой они бросили наших врачей на произвол - выплывайте как хотите с таким потоком. И вместе с ними - бросили наших болеющих бабушек и дедушек.
Бабушек и дедушек не бросили, а приговорили.
Прав опять Вольфович, нужна таблетка от туризма