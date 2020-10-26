Дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 26 октября

В понедельник, 26 октября, в Алтайском крае будет немного теплее, чем днем ранее, однако осадки никуда не исчезнут.

По данным синоптиков, днем в регионе столбики термометров покажут от +6°С до +11°С. Местами небольшой дождь, по востоку – умеренный. Скорость юго-западного ветра составит от 8 до 13 метров в секунду, при шквалах – до 22 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +9°С. Как и по региону, времена ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Скорость ветра в краевом центре не превысит 13 метров в секунду.