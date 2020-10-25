В Кремле прокомментировали заявление Нурмагомедова об окончании карьеры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова об окончании карьеры после боя с американцем Джастином Гэтжи.

"Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное - его выбор", — цитирует Пескова Championat.

Ранее amic.ru писал, о том, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом одолел американца Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры. Таким образом, непобежденный чемпион с рекордом 29:0 уходит из спорта. Победа над Гейджи стала первой в карьере Нурмагомедова, которую не увидел его отец Абдулманап, поскольку в начале июля он скончался.