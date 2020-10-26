Знакомство в интернете закончилось для жительницы Барнаула побоями

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала, чем для нее закончилось знакомство в одном из популярных приложений. Вместо улыбки на лице женщина унесла со свидания огромные синяки.

По словам пострадавшей, она познакомилась с мужчиной в интернете и решила съездить к нему в гости. Во время свидания ухажер перебрал с выпивкой и начал приставать с новой знакомой. Женщина отказала и хозяин дома начал ее избивать. Как рассказывает сама жительница Барнаула, все это продолжалось около четырех часов.

"Сейчас мужчина опомнился и начал извиняться. У пострадавшей, помимо шокового состояния, есть травмы. Ей придется обстригать волосы, все тело покрыто синяками, подозрение на перелом носа, сломан зуб", — пишет сообщество "Barnaul22".

Полиция приняла от женщины три заявления: за изнасилование, угрозу убийством и удержание в заложниках. Мужчина все отрицает и говорит, что нанес всего один удар.