"Поставил и забыл": в Барнауле изобрели новый способ очистки воздуха

Немногие промышленные предприятия могут избежать выброса загрязненного воздуха в атмосферу. Это не только вредит экологии, но и грозит штрафом в случае превышения допустимых норм. Решить проблему может центробежная камера воздухоочистки. В отличие от традиционных фильтров и циклонов, она эффективнее и почти не требует обслуживания. Эту систему придумали и реализовали в Барнауле. О центробежной камере очистки и ее возможностях подробно рассказали на радио "Эхо Москвы" Алексей Переверзев, руководитель группы компаний "Форс", и Ирина Турова, директор по развитию группы компаний "Форс".

– Что уникального производит ваша компания?

– Алексей. Мы производим инновационное оборудование – это центробежные камеры очистки, которые не имеют аналогов в мире. Делаем их с 2015 года. Сейчас уже вышли на хорошие мощности, получили неплохое развитие.

Центробежная камера очистки – это воздухоочистительное оборудование. Родилось оно здесь, в Барнауле – пришло на смену традиционным циклонам. Это центробежный пылеуловитель, который очищает все процессы в производстве, где есть пыление, пересыпки, дробление... Он очищает воздух от микрочастиц до 99,9%. При этом у него внутри нет никаких фильтров, конструкция полностью статичная, ничего не забивается, не меняется – поставил агрегат и забыл.

– В чем секрет, куда уходит пыль?

– Пыль скапливается в нижнем бункере, который периодически нужно просто выгружать. Секрет прост – оборудование сделано по патенту Валерия Злочевского. Это профессор АлтГТУ, который и изобрел данное изделие.

– Ирина. Мы надеемся, что в ближайшее время разработка поможет многим предприятиям. Ведь это влияет и на экологию: оборудование позволяет сделать воздух чище.

В 2008 году в Сеуле на ярмарке патентов наше изобретение получило гран-при. Тогда его еще занесли в реестр перспективных разработок России. В 2015 году появились первые промышленные образцы – Алексей сам их собирал, буквально "на коленке", вручную. Сами все испытывали, все пробовали. В 2017 году мы начали расширяться и пользоваться государственной поддержкой. Алтайский центр кластерного развития очень хорошо поддержал – помог организовать промышленные испытания, сделать конструкторскую разработку, бизнес-план. А в этом году в центре "Мой бизнес" нам сделали сертификат.

– Где уже работает ваше оборудование: на каких предприятиях, в каких регионах, странах?

– Алексей. Первые стендовые испытания прошли в 2014 году, и в этом же году мы внедрили образец на предприятие "Союзмука" в Барнауле. Компания занимается в том числе переработкой гороха, и мы поставили образец на линию по шелушению зерна. В данном случае нужно было собирать не пыль и грязь, а продукт, который они отправляют в комбикорм. Эффективность показала 99,2% против простого циклона, который работал с эффективностью до 80%. А раньше они эти 20% просто теряли. Плюс к экономике предприятия.

Также Алтайский шинный комбинат – там мы заканчиваем монтаж девяти линий. Но там не просто наши центробежные камеры очистки стоят, там установлены целые системы, которые тоже нами полностью разработаны и внедрены. На шинном комбинате очень вредное и грязное производство из-за технического углерода. Он очень мелкий, и фильтры, которые раньше они использовали, часто забивались: приходилось обслуживать, часто менять картриджи, продувать. А эффективность простых циклонов, которые стояли перед фильтрами, редко превышала 50%. У нас эффективность 90% на такой сложной, тяжелой пыли, и нет никаких проблем в эксплуатации.

Еще у нас встроен проект у Сибирской генерирующей компании, в цехах топлива подачи и топливоподготовки. Пока не реализован, но важно, что оборудование досконально изучили, испытали и убедились в его эффективности. После того как проект прошел экспертизу, сделали пометку, что воздухоочистительная техника замене не подлежит. Значит, когда-то они реализуют нашу продукцию.

– Сколько уже центробежных камер выпустили, установили?

– Более 20 единиц по всей стране работают. Кроме того, наш профессор уже трудится над тем, чтобы сделать гидроциклон – очистку сточных вод. Огромные отстойники, которые нужно содержать и обслуживать, будут не нужны. Уже сейчас мы подаем на патентирование промышленного пылесоса и классификатора.

Промышленный пылесос – это то же, что и бытовой пылесос: будет подбирать грязь на предприятиях. При этом у него не будет фильтрующих элементов, и он не будет нуждаться в обслуживании, его нужно только периодически вытряхивать. Классификатор – это такое устройство, которое будет пофракционно делить сыпучие материалы. Простыми словами, классификатор позволяет из свалки достать что-то ценное. Мы такое задание получили от новокузнецкой компании "Промпереработка". Их угольные отвалы занимают большое количество территорий и вредят экологии. Они спросили, можно ли оттуда извлекать углерод. Первые испытания показали, что мы на 4% обогатили начальную фракцию и получили большее содержание углерода от начального продукта. Будем продолжать над этим работать.

– Вы сказали, что сотрудничаете с Алтайским центром кластерного развития. Какую поддержку получаете?

– Ирина. Сейчас как раз один из патентов будем получать при поддержке центра. В этом году у нас появится новый сайт – он в процессе разработки. Раньше у нас было то, что мы могли сделать своими руками, а сейчас делают профессионалы. Еще у нас появился классный видеоролик, который мы возим с собой по выставкам. В прошлом году была знаковая для нас выставка "Иннопром", куда мы попали тоже благодаря поддержке Алтайского центра кластерного развития. Потому что выехать на выставку, организовать стенд, который обычно стоит порядка 300 тысяч, предприятиям не всегда бывает под силу. И когда появляется такая возможность, мы всегда ею пользуемся.

На самом деле, мы системно пользуемся разными видами поддержки, которые есть в нашем крае. Они дают дополнительные возможности. Так, Центр экспорта свозил нас на одну выставку, Центр кластерного развития – на другую, Центр поддержки предпринимательства сделал нам сертификат. Таким образом, объединяя это в систему, мы получаем комплексную поддержку.

– Я знаю, что Алексей недавно вернулся с выставки "Агропродмаш", которую организует Центр поддержки экспорта. Расскажите подробнее об этом мероприятии.

– Алексей. Это экологический форум, который два дня проходил в Санкт-Петербурге. Я выступал там со своим докладом. Целью было рассказать о разработках и достижениях в сфере экологии. Мы рассказали о камере очистки, а также о низком уровне подготовки инженерного состава на промышленных предприятиях. Кстати, это одно из наших направлений развития, и как раз в этой командировке я договорился с компанией "МежРегионТест" о том, чтобы на базе их образовательного учреждения – у них есть лицензия на эту деятельность – открывать курсы повышения квалификации инженерного состава. Потому что часто, изготовив для предприятия нашу центробежную камеру, мы сталкиваемся с тем, что инженеры не совсем корректно понимают, как правильно ее использовать, и начинаются проблемы. Мы дистанционно помогаем, но чтобы этого избежать, хотим обучать инженерный состав.

– Ирина. Наша задача в развитии компании в том, чтобы появилась узнаваемость. Потому что нынешнее оборудование – циклоны – существовало много лет, и надо, чтобы узнали и о новой разработке. В том числе путем обучения. Оно будет в общем о системах аспирации, и в частности – о нашем оборудовании. Будем говорить, что появилась уникальная продукция, которая может изменить не только процесс очистки, но и сам подход к нему. Потому что многие предприятия, которые имеют сложную, горячую пыль, где фильтрующие элементы забиваются, прожигаются, хотели бы решить эту проблему, но не знают как.

– Какие еще есть планы по продвижению технологии в массы?

– Ирина. У нас есть менеджеры, которые делают прямые звонки на предприятия. А еще есть демонстрационный стенд, с которым мы сами ездим по предприятиям. Хотя чаще всего мы сталкиваемся с противодействием: люди не верят, что появилась уникальная установка, и задают вопрос: вы что, второе колесо изобрели, что ли? Мы их прямо на производство приглашаем посмотреть и оценить лично.

Потому что мы действительно уникальный продукт производим. В этом году наша компания стала резидентом "Сколково". У нас большие планы и мечты по поводу "упаковки" нашего продукта до европейского уровня. В прошлом году была немецкая делегация в Барнауле, они по обмену по президентской программе приезжали. Увидели нашу разработку и проявили желание побывать на производстве. Посмотрев на оборудование, они отметили, что у него большие перспективы. Сказали нам: "Упаковывайтесь, сертификацию получайте – и ждем".

– Алексей. Варианты создания промышленного дизайна мы уже договорились обсудить с одной московской компанией. Они будут работать за гранты, которые нам положены от "Сколково". Это очень важно для нас, потому что наша центробежная камера внешне практически не отличается от простого циклона. Человек смотрит и думает – почему я должен платить дороже, в чем разница? Но внешне мы похожи, а внутренняя начинка у нас уникальна. Поэтому в планах еще и внешнюю оболочку доработать, чтобы мы не ассоциировались с простым циклоном.

– Как вы стали резидентами "Сколково"?

– Ирина. Мы проводили очень много работ именно по узнаваемости. Потому что сама разработка, ее научная уникальность уже неоднократно доказана, но разработка без коммерциализации, к сожалению, остается только разработкой.

Внешне мы действительно похожи на циклон. Я люблю наблюдать, как на демонстрациях меняются лица людей, когда мы ставим мужчин в красивых дорогих костюмах напротив выхлопной трубы нашего оборудования, засыпаем туда муку высшего сорта, и на костюмах не остается белых следов. Но переосмысление этих вещей идет очень сложно. Мы три года занимались продвижением. И благодаря тому, что появилась узнаваемость, мы смогли оформить проект так, что в "Сколково" его увидели и оценили. Потому что там оценивают не только научную часть, но и возможность коммерции.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Алексей. Мой бизнес – это моя болезнь. Я им болею и выздоравливать не собираюсь.

– Ирина. Мой бизнес – это моя жизнь. Для меня заниматься нашим проектом – как дышать тем воздухом, который мы хотим очищать. Мой бизнес – это энтузиазм, это энергия, это то, что заставляет каждый день создавать что-то новое, двигаться к новым вершинам.

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт