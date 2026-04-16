Апрельская зима заканчивается. Синоптики сообщили, когда тепло вернется в Алтайский край

После холодной середины апреля в регион возвращается комфортная весенняя погода

16 апреля 2026, 14:33, ИА Амител

Весна / amic.ru

В Алтайском крае прохладная погода с ночными заморозками до -10 градусов в середине апреля скоро сменится потеплением — синоптики обещают возвращение весеннего тепла уже в ближайшие выходные.

По данным алтайского ЦГМС, 17 апреля регион еще останется во власти холодного воздуха: ночью ожидается -4…-9 градусов, днем — всего 0…+5. Местами пройдет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица, ветер усилится до 17 м/с.

Однако уже в субботу, 18 апреля, начнется постепенное потепление. Несмотря на ночные -5…-10 градусов, днем температура поднимется до +4…+9, а местами — до +14. Осадки прекратятся, а ветер сменит направление на юго-западное.

Настоящее весеннее тепло придет в воскресенье, 19 апреля. Ночью температура повысится до -2…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+17. Осадки маловероятны, хотя ветер останется порывистым — до 18 м/с.

