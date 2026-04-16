Госдума отказалась запрещать рекламу услуг астрологов, тарологов и ведьм
Дело в том, что в российском законодательстве нет запрета на оказание эзотерических услуг
16 апреля 2026, 11:48, ИА Амител
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержал законопроект о запрете рекламы эзотерических и духовных практик, пишет РБК.
Депутат Госдумы Марина Ким напомнила, что в российском законодательстве отсутствует запрет на оказание эзотерических и духовных услуг.
«При этом законопроект не содержит самого определения понятия "услуги оккультно‑магического характера". Также не содержит критерия отнесения той или иной деятельности в такой категории», — сказала она, комментируя законопроект.
Ким подчеркнула, что борьба с недобросовестными "ведьмами" и "целителями" уже возможна в рамках статьи 38 закона "О рекламе", которая позволяет ограничивать распространение недостоверной рекламы.
Кроме того, по словам депутата, законопроект предполагал внесение изменений только в закон о рекламе и не содержал механизмов блокировки самих ресурсов, распространяющих подобные услуги.
«И в связи с этим наименование законопроекта не в полной мере соответствует его содержанию», — добавила Ким.
Инициатива о запрете рекламы магов, ведьм и тарологов была внесена в базу данных нижней палаты парламента в апреле 2025 года. Ее авторами выступили председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее коллега по думской фракции КПРФ Алексей Корниенко, а также зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
По словам законодателей, проект разработали с целью защиты россиян "от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье".
12:05:01 16-04-2026
А всё почему? А всё потому.
18:02:39 16-04-2026
Гость (12:05:01 16-04-2026) А всё почему? А всё потому.... Боятся, что их заколдуют
12:23:35 16-04-2026
это индустрия с огромными оборотами.
уже года как четыре, по выходным с утра до вечера идет битва экстрасенсов
12:26:38 16-04-2026
Депутаты в буфете погадали на кофейной гуще и вышло -не принимать)))
12:32:39 16-04-2026
Ютуб запретить - законы есть, а как дошло до запрета явных жуликов и шарлатанов - так сразу закона нет, это как так ?
13:20:09 16-04-2026
Как это самих себя запретить ?
13:23:56 16-04-2026
Они (депутаты) просто побоялись, что их эти "ведьмы" проклянут.
13:59:02 16-04-2026
Обнуления тоже не было в законодательстве. Но когда очень хотите легко его перерисовываете. Значит не хотите. Ещё бы. Ведь люди это новая нефть. То то у нас орудуют мошенники всех мастей,разводилы,с пивнушками и кладами сделать ничего "не можете",онлайн казино кругом со скамом и т.п
09:12:02 17-04-2026
как можно запретить то, в чём совсем не разбираешься? Всё смешали в кучу - и колдовство, и карты Таро, и эзотерику. А эзотерика не имеет отношения ни к колдовству, ни к картам, ни к гадалкам. Это полностью сфера работы налоговой службы - проверять, соответствует ли расходы колдунов, гадалок и проч. их доходам. А если не соответствуют, то плати налог. Много желающих обманом взять деньги, но много желающих обмануться. Так что, платными услугами колдунов, гадалок, коучей (а их много в интернете) пусть бдительно занимается ФНС, увеличивая казну государства. Получаешь прибыль - плати налог. И не по заявлению пострадавших заниматься мошенниками, а выявлять их самим нужно ФНС. Тут тормозит ФНС