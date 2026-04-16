Госдума отказалась запрещать рекламу услуг астрологов, тарологов и ведьм

Дело в том, что в российском законодательстве нет запрета на оказание эзотерических услуг

16 апреля 2026, 11:48, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи не поддержал законопроект о запрете рекламы эзотерических и духовных практик, пишет РБК.

Депутат Госдумы Марина Ким напомнила, что в российском законодательстве отсутствует запрет на оказание эзотерических и духовных услуг.

«При этом законопроект не содержит самого определения понятия "услуги оккультно‑магического характера". Также не содержит критерия отнесения той или иной деятельности в такой категории», — сказала она, комментируя законопроект.

Ким подчеркнула, что борьба с недобросовестными "ведьмами" и "целителями" уже возможна в рамках статьи 38 закона "О рекламе", которая позволяет ограничивать распространение недостоверной рекламы.

Кроме того, по словам депутата, законопроект предполагал внесение изменений только в закон о рекламе и не содержал механизмов блокировки самих ресурсов, распространяющих подобные услуги.

«И в связи с этим наименование законопроекта не в полной мере соответствует его содержанию», — добавила Ким.

Инициатива о запрете рекламы магов, ведьм и тарологов была внесена в базу данных нижней палаты парламента в апреле 2025 года. Ее авторами выступили председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее коллега по думской фракции КПРФ Алексей Корниенко, а также зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

По словам законодателей, проект разработали с целью защиты россиян "от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье".