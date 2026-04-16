Юрист посоветовал россиянам установить самозапрет на кредиты на "Госуслугах"

16 апреля 2026, 13:13, ИА Амител

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

Мошенники могут взломать аккаунт на "Госуслугах" и использовать его, чтобы оформить кредит на чужое имя или попытаться продать недвижимость жертвы. О способах защиты от подобных атак агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени — это установление самозапрета на кредиты на "Госуслугах", а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия», — пояснил Хаминский.

Эксперт отметил, что злоумышленники зачастую получают доступ к аккаунту, выманивая код из СМС‑сообщения под предлогом подтверждения безопасности. Чтобы снизить риски, необходимо надежно защитить доступ к смартфону и установленным на нем приложениям — например, с помощью пароля или биометрической аутентификации.

Еще одна важная мера предосторожности — регулярная проверка кредитной истории через Бюро кредитных историй: так можно оперативно выявить подозрительные займы, оформленные без ведома владельца.

Кроме того, для проведения электронных сделок с недвижимостью закон требует, чтобы собственник заранее подал личное заявление о согласии на использование электронной подписи.

Без этого документа у мошенников не получится легально переоформить квартиру дистанционно. В завершение юрист подчеркнул, что главные инструменты защиты от подобных угроз — это установка самозапретов и повышенная бдительность со стороны пользователей.