Юрист посоветовал россиянам установить самозапрет на кредиты на "Госуслугах"
По словам эксперта, это ключевой способ защиты от неправомерных сделок
16 апреля 2026, 13:13, ИА Амител
Мошенники могут взломать аккаунт на "Госуслугах" и использовать его, чтобы оформить кредит на чужое имя или попытаться продать недвижимость жертвы. О способах защиты от подобных атак агентству "Прайм" рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Ключевой способ защиты от неправомерных сделок от вашего имени — это установление самозапрета на кредиты на "Госуслугах", а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия», — пояснил Хаминский.
Эксперт отметил, что злоумышленники зачастую получают доступ к аккаунту, выманивая код из СМС‑сообщения под предлогом подтверждения безопасности. Чтобы снизить риски, необходимо надежно защитить доступ к смартфону и установленным на нем приложениям — например, с помощью пароля или биометрической аутентификации.
Еще одна важная мера предосторожности — регулярная проверка кредитной истории через Бюро кредитных историй: так можно оперативно выявить подозрительные займы, оформленные без ведома владельца.
Кроме того, для проведения электронных сделок с недвижимостью закон требует, чтобы собственник заранее подал личное заявление о согласии на использование электронной подписи.
Без этого документа у мошенников не получится легально переоформить квартиру дистанционно. В завершение юрист подчеркнул, что главные инструменты защиты от подобных угроз — это установка самозапретов и повышенная бдительность со стороны пользователей.
13:39:07 16-04-2026
Пусть банкам посоветует кредиты не давать без личного присутствия и счастья тогда начнется
13:47:51 16-04-2026
Ключевой способ защиты от неправомерных сделок - запрет на оформление кредитов и.т.п. без личного участия. всё же так просто! а нет, может и просто, но кое-кому не выгодно
16:14:22 16-04-2026
Если юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский, не знает, то могу сказать, что в настоящее время нет работающих способов борьбы с мошенниками из-за действующего законодательства, созданного и принятого вот такими юристами.
Рекомендуемый самозапрет вообще ни о чём и ни в чём не в помощь.
18:18:39 16-04-2026
самозапретился на госуслугах-через месяц позвонил в банк-ответили -запретились на госуслугах-туда и обращайтесь а мы знать ничо не знаем.