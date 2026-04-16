В Белоруссии ввели штрафы за пропаганду ЛГБТ* и смены пола

Наказание составит примерно до 24 тысяч российских рублей

16 апреля 2026, 12:49, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Республика Беларусь ввела штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола — соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко, сообщила "Газета.ru" со ссылкой на пресс‑службу главы государства.

Согласно документу, за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности предусмотрен штраф до 900 белорусских рублей (около 24 тысяч российских рублей), а если действия совершены в отношении несовершеннолетнего — до 1350 белорусских рублей (примерно 36 тысяч российских рублей) либо административный арест.

Тем временем в России Хорошевский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал доступ к интернет‑ресурсу, содержавшему изображения ЛГБТ*‑отношений и инструкцию по романтическим знакомствам между мужчинами.

В ходе мониторинга прокуратура выявила, что сайт размещал контент с изображениями однополых отношений, а также порнографические и эротические материалы и пропаганду нездорового образа жизни.

Особенность ресурса заключалась в отсутствии требований к регистрации и подтверждению возраста для доступа к материалам. По мнению надзорного ведомства, такой контент мог негативно повлиять на несовершеннолетних с учетом их психоэмоционального развития.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ