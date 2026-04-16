НОВОСТИОбщество

В Белоруссии ввели штрафы за пропаганду ЛГБТ* и смены пола

Наказание составит примерно до 24 тысяч российских рублей

16 апреля 2026, 12:49, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Республика Беларусь ввела штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола — соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко, сообщила "Газета.ru" со ссылкой на пресс‑службу главы государства. 

Согласно документу, за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности предусмотрен штраф до 900 белорусских рублей (около 24 тысяч российских рублей), а если действия совершены в отношении несовершеннолетнего — до 1350 белорусских рублей (примерно 36 тысяч российских рублей) либо административный арест.

Тем временем в России Хорошевский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал доступ к интернет‑ресурсу, содержавшему изображения ЛГБТ*‑отношений и инструкцию по романтическим знакомствам между мужчинами. 

В ходе мониторинга прокуратура выявила, что сайт размещал контент с изображениями однополых отношений, а также порнографические и эротические материалы и пропаганду нездорового образа жизни. 

Особенность ресурса заключалась в отсутствии требований к регистрации и подтверждению возраста для доступа к материалам. По мнению надзорного ведомства, такой контент мог негативно повлиять на несовершеннолетних с учетом их психоэмоционального развития.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Московская семья требует удалить фото, на которой их выставили "геями* и проститутками"

Статью со скандальным заголовком опубликовало одно из новостных изданий, после она разошлась по соцсетям
НОВОСТИПроисшествия

Александр Лукашенко штрафы белоруссия

Комментарии 6

Avatar Picture
Мусик

13:00:47 16-04-2026

у нас - давно.
отстает директор колхоза - но направление верное

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:15 16-04-2026

Смена пола? Поменял ламинат на паркет - штраф?
P.S.
Было на Алтае в партии "Гражданская инициатива" странное существо: Алешина Юлия (Роман) Игоревна (Игоревич). Оно само по себе уже было пропагандой странного. Кто оно сейчас кстати? И на всякий случай в эту партию ни ногой, зашквар.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:04 16-04-2026

Гость (13:08:15 16-04-2026) И на всякий случай в эту партию ни ногой, зашквар.--------------

В любую политическую партию зашквар. Кроме партии любителей пива!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:13:43 16-04-2026

Гость (13:08:15 16-04-2026) Смена пола? Поменял ламинат на паркет - штраф?P.S.Бы... «Банкфаксу» Роман Алешин рассказал, что в итоге разочаровался в либеральной идеологии, в связи с чем в начале 2024 года покинул «Гражданскую инициативу». К сведению, региональное отделение партии он возглавлял в течение одного года — с октября 2021-го по октябрь 2022-го. Затем пост руководителя заняла его мама — Людмила Алешина. Она вышла из партии вместе с сыном. В настоящее время они оба считают, что самая лучшая идеология для страны — почвенничество.

с неокрепшей психикой не ходите в политику.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:39 16-04-2026

Мусик (13:13:43 16-04-2026) «Банкфаксу» Роман Алешин рассказал, что в итоге разочаровалс... Туда только с расшатанной.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:08 16-04-2026

Вот и батьку маразм старческий не помиловал...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров