В Белоруссии ввели штрафы за пропаганду ЛГБТ* и смены пола
Наказание составит примерно до 24 тысяч российских рублей
16 апреля 2026, 12:49, ИА Амител
Республика Беларусь ввела штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола — соответствующий закон подписал президент Александр Лукашенко, сообщила "Газета.ru" со ссылкой на пресс‑службу главы государства.
Согласно документу, за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности предусмотрен штраф до 900 белорусских рублей (около 24 тысяч российских рублей), а если действия совершены в отношении несовершеннолетнего — до 1350 белорусских рублей (примерно 36 тысяч российских рублей) либо административный арест.
Тем временем в России Хорошевский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал доступ к интернет‑ресурсу, содержавшему изображения ЛГБТ*‑отношений и инструкцию по романтическим знакомствам между мужчинами.
В ходе мониторинга прокуратура выявила, что сайт размещал контент с изображениями однополых отношений, а также порнографические и эротические материалы и пропаганду нездорового образа жизни.
Особенность ресурса заключалась в отсутствии требований к регистрации и подтверждению возраста для доступа к материалам. По мнению надзорного ведомства, такой контент мог негативно повлиять на несовершеннолетних с учетом их психоэмоционального развития.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
13:00:47 16-04-2026
у нас - давно.
отстает директор колхоза - но направление верное
13:08:15 16-04-2026
Смена пола? Поменял ламинат на паркет - штраф?
P.S.
Было на Алтае в партии "Гражданская инициатива" странное существо: Алешина Юлия (Роман) Игоревна (Игоревич). Оно само по себе уже было пропагандой странного. Кто оно сейчас кстати? И на всякий случай в эту партию ни ногой, зашквар.
13:11:04 16-04-2026
Гость (13:08:15 16-04-2026) И на всякий случай в эту партию ни ногой, зашквар.--------------
В любую политическую партию зашквар. Кроме партии любителей пива!!!
13:13:43 16-04-2026
Гость (13:08:15 16-04-2026) Смена пола? Поменял ламинат на паркет - штраф?P.S.Бы... «Банкфаксу» Роман Алешин рассказал, что в итоге разочаровался в либеральной идеологии, в связи с чем в начале 2024 года покинул «Гражданскую инициативу». К сведению, региональное отделение партии он возглавлял в течение одного года — с октября 2021-го по октябрь 2022-го. Затем пост руководителя заняла его мама — Людмила Алешина. Она вышла из партии вместе с сыном. В настоящее время они оба считают, что самая лучшая идеология для страны — почвенничество.
с неокрепшей психикой не ходите в политику.
14:27:39 16-04-2026
Мусик (13:13:43 16-04-2026) «Банкфаксу» Роман Алешин рассказал, что в итоге разочаровалс... Туда только с расшатанной.
17:45:08 16-04-2026
Вот и батьку маразм старческий не помиловал...