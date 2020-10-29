Михаил Ефремов напишет сценарий в СИЗО

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет за смертельное ДТП, начал писать сценарий в изоляторе. Об этом рассказал представитель артиста Владимир Васильев.

По его словам, Ефремов во время отбывания наказания планирует создать и развивать театр. Однако не исключено, что за решеткой у него будут и другие обязанности.

"Михаил Олегович хотел бы создать и развивать театр, но наверняка у него будут и другие трудовые обязанности. Сейчас он пишет сценарий, что-то делает, связанное со своей основной профессией", – цитирует "СтарХит" представителя Ефремова.

Он добавил, что до кассации артист останется в СИЗО, и будет отбывать наказание в хозотряде. В свободное время Ефремов может читать книги из местной библиотеки, играть в настольные игры, бильярд и пинг-понг, а также ходить в спортзал.

Ранее Ефремов устроил сокамерникам шикарный ужин, заказав фаршированного яблоками гуся за 6 тысяч рублей.