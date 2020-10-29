Пашаев рассказал, как его "умоляли" стать адвокатом Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший интересы Михаила Ефремова в суде, рассказал, что не хотел вступать в дело о смертельном ДТП, но родственники артиста оказались настойчивыми.

"Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу – люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания", – приводит слова юриста РИА Новости.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако 22 октября Мосгорсуд решил смягчить наказание актеру до семи с половиной лет колонии.