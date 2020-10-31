Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Горно-Алтайске

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

26-летний водитель Mercedes Benz 300 поздним вечером сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла 30 октября в 22:25 на проспекте Коммунистическом в районе здания № 63. В результате наезда 36-летний мужчина получил травмы. Его госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося. В частности, правоохранители уже установили, что водить иномарки не употреблял алкоголь.

Ранее amic.ru писал, что автобус маршрута № 50 сбил пожилую женщину в Барнауле. 80-летняя горожанка пересекала проезжую часть в неположенном месте.