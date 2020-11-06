Главврач Коммунарки рассказал, когда ожидается третья волна коронавируса

Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что третья волна коронавируса в России ожидается в марте 2021 года.

"К марту месяцу, к очередному сезону гриппа… можно ожидать... третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина", – сказал Проценко в интервью RT.

По последним данным, с начала пандемии в России зафиксировали 1,7 млн заболевших коронавирусом и 19 тысяч смертей. 5 ноября федеральный оперштаб по COVID-19 сообщил о 19 404 новых случаях заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали заложенность ушей одним из наименее известных симптомов коронавируса, который встречается "не так уж редко".