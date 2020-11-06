Главврач Коммунарки рассказал, когда ожидается третья волна коронавируса

Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что третья волна коронавируса в России ожидается в марте 2021 года.
"К марту месяцу, к очередному сезону гриппа… можно ожидать... третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина", – сказал Проценко в интервью RT.
По последним данным, с начала пандемии в России зафиксировали 1,7 млн заболевших коронавирусом и 19 тысяч смертей. 5 ноября федеральный оперштаб по COVID-19 сообщил о 19 404 новых случаях заболевания.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали заложенность ушей одним из наименее известных симптомов коронавируса, который встречается "не так уж редко".
Комментарии
Путин же сказал, что не никакой второй волны , мы ещё в первой . Почему не слушается доктор
Анонс продолжения ограничений со всеми вытекающими.
так если все так и будут по турциям мотаться и привозить новые штаммы
6.11.2020 09:01
Павел
Путин же сказал, что не никакой второй волны , мы ещё в первой . Почему не слушается доктор
Между прочим Путин прав, а не доктор. Второй волной называют, когда заболевать вновь начинают ранее переболевшие.
Второй волной называют, когда заболевать вновь начинают ранее переболевшие.
Вот такой уж он доктор!
А если продолжать не обследовать с признаками орз (а во временных методических рекомендациях указано, что обследовать на ПЦР рекомендуется ВСЕХ с ОРЗ), то и первая на спад уйдет. Сказали же, что ситуация в АК стабилизировалась.
Кто-то из них( президент и доктор) не согласовал своё высказывание с минздравом, а обязан
Третья?А почему не пятая и не десятая к марту?Где хваленые разработки?К этому времени по ковиду уже как по гриппу прививки нужно проставлять.