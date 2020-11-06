Суд отказал Навальному в возбуждении дела, не назвав его фамилии

Кировский районный суд Томска отказал в удовлетворении требования в возбуждении уголовного дела по факту отравления блогера Алексея Навального. Об этом рассказал сам оппозиционер на своей странице в социальной сети Facebook.
Он обратил внимание на тот факт, что в документе, аргументирующем решение суда, фамилию "Навальный" ни разу не назвали.
"Трюк в том, что в постановлении ни разу не упомянута моя фамилия, – заявил Навальный. – То есть в решении суда по жалобе Навального нет вообще слова "Навальный".
Вместо этого судья использовал выражение "лицо, претендующее на роль потерпевшего".
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального. В начале октября оппозиционер в беседе с немецкими журналистами выразил мнение, что за его отравлением стоит Путин.
Комментарии
После того как Путин получит пинка под зад, будет дан пинок под зад и каждому такому "судье", как лицу дискредитирущему органы власти.
Кое-кто обсмотрелся Гарри Поттера и теперь боится произносить фамилию, сами знаете кого.
Нельзя прощать судей, совершающих преступление, как ранее простили осудивших Бродского и т.п...
6.11.2020 10:54
АБОРИГЕН
После того как Путин получит пинка под зад, будет дан пинок под зад и каждому такому "судье", как лицу дискредитирущему органы власти.
А что уже отряды "по пинкам" создаёте. Вы наверное комиссаром будете)). Судить будете или сразу к стенке. А, нет, люстрация, люстрация.)))
Нет фамилии. Нет навального.
Этот персонаж вконец охренел.
Плохо кончит эта власть, очень плохо.
6.11.2020 11:12
- гость -
Этот персонаж вконец охренел.
Так судьи все охренели, они давно уже не судьи, а путинские прокладки без чести и совести.
6.11.2020 11:13
- гость -
Плохо кончит эта власть, очень плохо.
Хочется надеяться, но в реальности есть сомнения.
Кстати,насчёт "плохо кончит"?Где сподвижница Навального Мария Певчих?Где прячется эта международная авантюристка и агент Ходорковского?
Пусть Певчих поделится информацией с интерполом, что происходило в том номере томского отеля за несколько часов до того как Алексею поплохело?
6.11.2020 11:26
- гость -
тебе какое дело? Ведь тебе (шестерке) сказали, что нет оснований для возбуждения уголовного дела. Сиди и без приказа не высовывайся
Власть слишком лояльна к аватюристам.
то 11:28===Надо выискивать истину и без путинского судилища,без этого басманного правосудия,когда Ходоровский ни за что ни про что был брошен за решётку и 10 лет томился в лагерях.
6.11.2020 11:07
Как то так
Понимаю трудно и скорей всего невозможно, но ты попытайся подумать и осознать своей пустой головёнкой за кого ты топишь в своих попытках обезьянничать, искромётный ты наш.
Путинским режимом при помощи этого басманного правосудия был брошен в тюрьму и губернатор Белых,с которым Навальный начинал свою трудовую деятельность,делал первые робкие шаги.
Опять клоун пиарится))))
Интересно что он в следующий раз придумает?? Отрежет себе палец .... ? ой на меня напал сам Путин))
6.11.2020 11:31
- гость -
Власть слишком лояльна к аватюристам.
Бороться с коррупцией = авантюризм?
С головой всё в порядке?
Вот в Сирию залезть - это авантюризм.
6.11.2020 10:54
АБОРИГЕН
После того как Путин получит пинка под зад, будет дан пинок под зад и каждому такому "судье", как лицу дискредитирущему органы власти.
В который уже раз близкий конец Путина торчит из уст очередного товарища
Боря, а какая нашивка у тебя будет на рукаве рубашки,когда ты пойдёшь "разбираться" с судьями?
нечего всякие грязные слова вслух произносить.
абориген уже получил пинок под зад и не только.
Правильно игнорят таких клоунов, нечего им пиар создавать.
Лицо лгущее и финансируемое из-за бугра.
Комиссар 👌абориген пинки раздает воображаемому противнику, а сам и мизинцем не пошевелил ради страны, однако мнит себя богом - судьей
А был ли мальчик ? А может мальчика то и не было?
6.11.2020 12:02
- гость -
Правильно игнорят таких клоунов, нечего им пиар создавать.
Лицо лгущее и финансируемое из-за бугра.
Комиссар 👌абориген пинки раздает воображаемому противнику, а сам и мизинцем не пошевелил ради страны, однако мнит себя богом - судьей
Клоун это тот гражданин, который страной управляет. Лжет уже 20 лет подряд, а вы эту ложь жрете.
6.11.2020 12:10
- гость -
Клоун это тот гражданин, который страной управляет. Лжет уже 20 лет подряд, а вы эту ложь жрете.
Можно у вас узнать страну, в которой правит правдивый правитель и с которого президент должен брать пример?
Упражняться в остроумии, многочисленные любители Путина, будете когда вас благодаря политики вашего кормчего будут рядками в братские могилы укладывать. Оно ведь к тому идёт судя по проводимой внутренней и внешней политики. Так что зуд ваших хребтов по хозяйскому хлысту скоро будет удовлетворён. Запоёте лазаря, но всем уже будет на вас плевать.
6.11.2020 12:10
- гость -
не говори за всех. мы ложь не едим, мы ее видим, но не считаем больше правильным сидеть какать на амике, это тупиковый путь, мы из этого выросли.
6.11.2020 12:15
АБОРИГЕН
а ты случаем не провокатор для выявления насогласных с режимом?
очень похож, с утра до ночи сидишь тут...
6.11.2020 12:15
АБОРИГЕН
Упражняться в остроумии, многочисленные любители Путина, будете когда вас благодаря политики вашего кормчего будут рядками в братские могилы укладывать. Оно ведь к тому идёт судя по проводимой внутренней и внешней политики. Так что зуд ваших хребтов по хозяйскому хлысту скоро будет удовлетворён. Запоёте лазаря, но всем уже будет на вас плевать.
Критикуете, предлагайте, а не запутинец, но предложите нормальную альтернативу. Лёшика и лошадь не предлагать.
Сегодня власти в упор не видят Навального, а завтра любого из вас, так что жалуйтесь потом хоть в спортлото.
6.11.2020 12:15
Как то так
6.11.2020 12:10
- гость -
Клоун это тот гражданин, который страной управляет. Лжет уже 20 лет подряд, а вы эту ложь жрете.
Можно у вас узнать страну, в которой правит правдивый правитель и с которого президент должен брать пример?
Например, Хосе Альберто Мухика Кордано.
А еще в Южной Корее бывшего президента посадили в тюрьму, что просто немыслимо для роисюшки.
6.11.2020 12:23
- гость -
Например, Хосе Альберто Мухика Кордано.
А еще в Южной Корее бывшего президента посадили в тюрьму, что просто немыслимо для роисюшки.
Ещё у нас нобелевскую премию некоторым дают, музеи имени некоторых строят. Мавзолей стоит, традиции. Преступность президента нужно доказать в суде, попробуйте. У нас свобода, нравиться страна и правитель, можно переехать туда жить и работать.
Путинцы почему-то думают, что судебный беспредел это где-то далеко от них. А потом удивляются почему их так легко могут безнаказанно сбить на дороге или заставить снести их дом.
АБОРИГЕН
Сегодня власти в упор не видят Навального, а завтра любого из вас, так что жалуйтесь потом хоть в спортлото
и ты и твой страдалец иди на
Поинтересуйтесь судьбой полицейских - околоточных и прочих чинов после Февральской революции 1917 года. Семьями убивали их люди, которые присягали на верность царю, поддерживали войнушку и политику страны и вообще хранили в своей душе тысячелетние устои доставшиеся им от предков.
6.11.2020 12:34
- гость -
и ты и твой страдалец иди на
Не посылай, да не послан будешь..
Можно у вас узнать страну, в которой правит правдивый правитель и с которого президент должен брать пример?
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Ли Куан Ю, Хосе Мухика сойдут?
А в итоге это решение судей на руку Навальному! Ведь можно было обвинить Навального в клевете на Путина, или в самоотравлении и завести уголовные дела! А ничегонеделание - прямое доказательство отравления Навального!!!
6.11.2020 12:51
- гость -
Не мечите перед ними бисер, путен-это их все...
в 2013м "путинский режим" "басманнное правосудие" в лице Кировского суда выпустило Альошу прям из зала суда на выборы мэра Москвы
в 2020 они забыли упоминуть даже его фамилию. Вот такой многоликий путинский режим непостижимый для понимания темными людьми, которых сам Альоша в известном ролике на ютубе называет баранами + неприличное слово.
Однако, собака лает караван идет...