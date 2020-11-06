Суд отказал Навальному в возбуждении дела, не назвав его фамилии

Кировский районный суд Томска отказал в удовлетворении требования в возбуждении уголовного дела по факту отравления блогера Алексея Навального. Об этом рассказал сам оппозиционер на своей странице в социальной сети Facebook.

Он обратил внимание на тот факт, что в документе, аргументирующем решение суда, фамилию "Навальный" ни разу не назвали.

"Трюк в том, что в постановлении ни разу не упомянута моя фамилия, – заявил Навальный. – То есть в решении суда по жалобе Навального нет вообще слова "Навальный".

Вместо этого судья использовал выражение "лицо, претендующее на роль потерпевшего".

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального. В начале октября оппозиционер в беседе с немецкими журналистами выразил мнение, что за его отравлением стоит Путин.