Торжество во время войны. Фотографии легендарного парада 1941 года

Фотохроника ТАСС

Военный парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции состоялся 77 лет назад, 7 ноября 1941 года, на Красной площади в Москве. В это время гитлеровские войска находились в 50-100 километрах от столицы, и Красная армия вела тяжелые оборонительные бои. Город был на осадном положении.

Парад, в котором участвовало около 30 тысяч военнослужащих и представителей народного ополчения, продолжался 25 минут. Многие его участники уходили на фронт прямо с площади. Этот парад стал одним из значимых событий Великой Отечественной войны.