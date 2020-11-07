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Новости

Торжество во время войны. Фотографии легендарного парада 1941 года

, ИА "Амител"
Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции состоялся в самый разгар битвы за Москву

Фотохроника ТАСС

Военный парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции состоялся 77 лет назад, 7 ноября 1941 года, на Красной площади в Москве. В это время гитлеровские войска находились в 50-100 километрах от столицы, и Красная армия вела тяжелые оборонительные бои. Город был на осадном положении.

Парад, в котором участвовало около 30 тысяч военнослужащих и представителей народного ополчения, продолжался 25 минут. Многие его участники уходили на фронт прямо с площади. Этот парад стал одним из значимых событий Великой Отечественной войны. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

7.11.2020 08:05
- гость -

Они уходили на фронт для защиты своей страны.За Родину,за Сталина.Поэтому и победили "цивилизованную",до сих пор ещё ну "отцивилизованную" гейропу.

7.11.2020 08:22
- гость -

Вот бы послушать ветеранов ВОВ (настоящих, не тыловых и с исправленоыми дрками и приравненых) пошли бы они на подвиги зная что ждет их внуков

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