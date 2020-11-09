В понедельник, 9 ноября, в Алтайском крае установится плюсовая температура, однако жители региона вряд ли назовут этот день теплым.

По данным синоптиков, температура воздуха в светлое время суток составит от +5°C до +10°C. В отдельных районах ожидаются дожди, мокрый снег, метели и гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду, при этом усиления могут достигать 24 м/с.

В Барнауле будет прохладнее – до +6°C...+8°C. Временами дождь. Скорость ветра не превысит 17 метров в секунду.