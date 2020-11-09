СМИ: Меланья Трамп "считает каждую минуту" до развода

Жена президента США Дональда Трампа намерена развестись с супругом после окончания его президентского срока, пишет Daily Mail. Об этом изданию рассказала экс-помощница президента Омароса Маниголт-Ньюман.

По ее словам, главным препятствием для официального разрыва отношений было президентство Трампа.

"Меланья считает каждую минуту до момента, когда он покинет пост и она сможет развестись, — заявила Маниголт-Ньюман (цитата по РИА Новости). — Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать".

Эти слова косвенно подтвердила и другая бывшая помощница американского лидера Стефани Волкофф. Она заявила, что только желание включить сына Бэррона в число наследников Дональда Трампа заставило Меланью переехать вместе с мужем в Вашингтон.

Стоит отметить, что жена главы государства в СМИ ни разу негативно не отзывалась об отношениях с мужем. Адвокат Кристина Превайт считает, что запрет публичной критики может быть прописан в брачном контракте.

С Дональдом Трампом Меланья познакомилась на вечеринке по случаю Недели моды в сентябре 1998 года. Изначально она не принимала ухаживаний Трампа, но он был настойчив. Миллиардер признался в любви своей избраннице в эфире радиошоу The Howard Stern Show, и она сдалась. 26 апреля 2004 года, в 34-й день рождения Меланьи, Дональд сделал ей предложение, и вскоре пара обручилась, а в начале следующего года поженилась.

Ранее американские издания NBC, CNN, Fox News и Assosiated Press объявили о том, что Кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимое количество голосов и стал избранным президентом США.