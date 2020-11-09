Очевидцы помогли спасти жителя Алтая, который упал в колодец

8 ноября в пожарно-спасательную часть № 1 города Горно-Алтайска поступило сообщение о том, что мужчина упал в открытый колодец. Его крики о помощи услышали трое молодых людей.

Очевидцы поняли, что самостоятельно не смогут помочь пострадавшему, и решили вызывать спасателей. Специалисты прибыли на место через три минуты.

"Он уже не подавал признаков жизни. Когда мы установили лестницу и стали убирать коробку, он пошел на дно, – рассказывает помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 1 г. Горно-Алтайска 1-го отряда ФПС ГПС МЧС России Михаил Авилов. – Удалось схватить его за руку и вытащить из холодной воды. Сразу передали его бригаде скорой медицинской помощи. Спасибо ребятам, если бы не они, мужчина бы погиб".