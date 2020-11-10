Жительница Алтайского края похитила деньги у подруги, чтобы отметить праздник

Жительница Белокурихи обратилась в полицию с заявлением о краже – неизвестные похитили из ее кошелька 4 тысячи рублей. Правоохранителям женщина рассказала, что зарабатывает немного, и эта сумма для нее очень значительная.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что перед пропажей денег горожанка общалась с подругой, которая и совершила кражу, воспользовавшись моментом, когда приятельница ненадолго отлучилась.

Подозреваемая призналась в содеянном. По ее словам, в тот момент ей срочно нужны были деньги, чтобы отметить праздник. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Теперь злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.