В Гидрометцентре рассказали о том, какой будет предстоящая зима в России

Зима 2020-21 годов будет не такой теплой, как зима 2019-2020. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если судить по комплексному прогнозу на отопительный период, то предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы… То есть ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной", — цитируют Вильфанда "Известия".

По словам специалиста, в Уральском федеральном округе, западной и средней частях Сибири температура воздуха, возможно, будет держаться выше нормы, однако делать окончательные прогнозы пока еще рано.

Как уже сообщал amic.ru, 13 ноября на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение. Порывы ветра временами будут достигать скорости 28 м/с.