В России стартовали продажи PlayStation 5

Продажи новой игровой приставки Sony PlayStation 5 официально стартовали в России в четверг, 19 ноября. Устройство уже можно приобрести в интернет-магазинах партнеров компании.

Версия PS5 с приводом обойдется россиянам в 46 999 рублей, а упрощенная Digital Edition (без дисковода) стоит 37 999 рублей. Обе модели при этом имеют одинаковую производительность.

Примечательно, что приобрести консоль в розничных магазинах в первый день продаж не получится. Как отметили в компании, из-за коронавируса покупку можно сделать только через интернет.

"В день выхода консоли, 19 ноября, вы не сможете приобрести ее в магазинах розничной торговли – откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах своего города в этот день в надежде приобрести PS5. Берегите себя, оставайтесь дома и оформите заказ по Сети", – говорится в официальном блоге PlayStation.

Ранее сообщалось, что в России вырастут цены на игры для PlayStation.