Пионерки и греческие богини. В Барнауле выбрали самую красивую "надзирательницу"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле 19 и 20 ноября уже в третий раз прошел конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов "Мисс УИС". Участие в нем приняли сотрудницы, имеющие стаж службы не менее трех лет.
За победу сражались 14 девушек из учреждений Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и Шипуново. В первый день конкурса девушки продемонстрировали свои профессиональные навыки: сдали нормативы по стрельбе и физической подготовке, прошли тестирование на знание нормативно-правовой базы. Во второй день – показали творческие номера. На сцену они вышли в разных образах: пионерок, греческих богинь и Родины-матери.
По результатам всех конкурсных испытаний титул "Мисс УИС" и корону победительницы получила начальник пресс-службы УФСИН старший лейтенант внутренней службы Анна Кольченко.
"Месяц подготовки к конкурсу был для меня в радость. Я занималась творчеством, много репетировала. Считаю, что все девчонки были молодцы. У нас не было какого-то негатива, соперничества, мы помогали друг другу", – поделилась своими впечатлениями после победы Анна Кольченко.
Звание первой вице-мисс УИС завоевала старший инспектор организационно-аналитической группы ИК-4 лейтенант внутренней службы Диана Кабобель. Второй вице-мисс УИС признана старший инспектор отдела безопасности ИК-11 лейтенант внутренней службы Анастасия Ермакова.
О том, как прошел конкурс красоты, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
Комментарии
из всех награжденных только 13 более менее
Чем занимаются в УИС эти хрупкие существа? Кого мы кормим
... Кого мы кормим
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вы точно никого не кормите. кого своей желчью может накормить?
только кнопки жать и умеете
А девицы - все симпатичные
Почему врачи или дворники не устраивают подобные конкурсы? Может по тому, что у одних ковидников полно, а у других снега и им работать надо, в отличии от этих бездельниц?