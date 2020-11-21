Пионерки и греческие богини. В Барнауле выбрали самую красивую "надзирательницу"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 19 и 20 ноября уже в третий раз прошел конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов "Мисс УИС". Участие в нем приняли сотрудницы, имеющие стаж службы не менее трех лет.

За победу сражались 14 девушек из учреждений Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и Шипуново. В первый день конкурса девушки продемонстрировали свои профессиональные навыки: сдали нормативы по стрельбе и физической подготовке, прошли тестирование на знание нормативно-правовой базы. Во второй день – показали творческие номера. На сцену они вышли в разных образах: пионерок, греческих богинь и Родины-матери.

По результатам всех конкурсных испытаний титул "Мисс УИС" и корону победительницы получила начальник пресс-службы УФСИН старший лейтенант внутренней службы Анна Кольченко.

"Месяц подготовки к конкурсу был для меня в радость. Я занималась творчеством, много репетировала. Считаю, что все девчонки были молодцы. У нас не было какого-то негатива, соперничества, мы помогали друг другу", – поделилась своими впечатлениями после победы Анна Кольченко.

Звание первой вице-мисс УИС завоевала старший инспектор организационно-аналитической группы ИК-4 лейтенант внутренней службы Диана Кабобель. Второй вице-мисс УИС признана старший инспектор отдела безопасности ИК-11 лейтенант внутренней службы Анастасия Ермакова.

О том, как прошел конкурс красоты, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.