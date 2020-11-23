Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 ноября

В понедельник, 23 ноября, в Алтайском крае прогнозируется достаточно теплая для этого времени погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах пройдет небольшой снег. Сохранится небольшой ветер, его скорость может достигать 7 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -2°C до -7°C. Гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -4°C до -6°C. Преимущественно без осадков. Метеорологи прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 7 м/с.

Ранее amic.ru писал, что грядущая зима обещает быть суровой. По мнению эксперта, морозы хоть и будут серьезными, но, скорее всего, продлятся не всю зиму.