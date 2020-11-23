У жителя алтайского села изъяли самодельное оружие

В селе Родино Шипуновского района полицейские изъяли самодельное огнестрельное оружие у местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина может хранить марихуану. Однако во время проверки оперативники обнаружили не только сыпучее вещество, но и предмет, конструктивно похожий на пистолет. Предварительно, он достался сельчанину от покойного родственника.

"Согласно заключению экспертизы, данный предмет изготовлен самодельным способом и относится к короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. Оно оказалось пригодным для стрельбы", – говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства дела. В отношении владельца оружия будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.