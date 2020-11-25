Барнаульских любителей зимней рыбалки не останавливает тонкий лед

Фото: официальный сайт Барнаула / barnaul.org

В пригороде Барнаула прошел рейд по безопасности на водных объектах. Несмотря на тонкий лед и предупреждения властей, любители зимней рыбалки уже "осели" на озере в Казенной Заимке и на реке Ляпиха у села Гоньба.

"Чтобы еще раз предупредить их об опасности выхода на тонкий лед, специалисты Научногородокской сельской администрации организовали рейдовое мероприятие. В рамках акции "Безопасный лед" с рыбаками провели разъяснительные беседы, раздали тематические памятки", – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, профилактическую работу по вопросам опасности выхода на лед возобновили и в школах. Соответствующие темы сейчас проходят на уроках ОБЖ, а также в рамках классных часов и минуток безопасности.

На прошлой неделе сотрудники краевого ГУ МЧС призвали население отказаться от выхода на неокрепший лед. В ведомстве отметили, что на тонкий лед уже начали выходить отчаянные рыбаки.