Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

Поединок бывших чемпионов мира по боксу между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом–младшим завершился вничью, сообщает ТАСС.

Боксеры провели на ринге все восемь раундов по две минуты, при этом выступали они без защитных шлемов и им нельзя было использовать нокауты. Сам поединок был выставочным, а его результаты не будут вносить в официальную статистику спортсменов.

За бой Тайсон заработает 10 миллионов долларов, а Джонсу-младшему заплатят три миллиона. Кроме того, они получат проценты от продажи платных трансляций.

Добавим, что Майк Тайсон не проводил профессиональные бои с 2005 года, а Рой Джонс – младший не выступал с 2018-го.