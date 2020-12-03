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В Роспотребнадзоре оценили эффективность шарфа вместо защитной маски

, ИА "Амител"
По словам Михаила Лебедева, это не поможет защититься от COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что заменять медицинские маски шарфами нельзя. По его словам, это не поможет защититься от коронавируса.

"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком", – сказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. По словам главы государства, прививочная кампания должна стартовать со следующей недели.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.12.2020 13:22
- гость -

А Мойша Лебедев привёл результаты каких либо исследований обычной тряпки на морде и шарфа?

3.12.2020 13:33
- гость -

Не пойму, он про какие маски- то говорит?
Тряпка из мария ра тоже маской называется. И чем эта маска надежнее шарфа?

3.12.2020 13:40
-меcный-

Не надо гнать! Маски не являются СИЗ!!!!!
Согласно ГОСТ 12.4.011-89 к средствам зашиты органов дыхания отнсятся : противогазы, респираторы, самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки.

Маски не проходили процедуру обязательной сертификации для СИЗ! Даже производитель их такую функцию как защита от вируса не декларирует, он вообще ничё не декларирует! Скаких фигов кто-то решил, что маска от чего то вообще в принципе защищает?!?!?!

3.12.2020 13:42
- гость -

Какая отвратительная рожа

3.12.2020 13:46
- гость -

А разве существуют какие-то требования к маске защищающий органы дыхания? Поэтому шарф является защитной маской, в случае если он защищает нос или рот.

3.12.2020 13:48
Местному

Но в Китае же помогло поголовное ношение масок?!

3.12.2020 13:53
- гость -

в китае помогло точное выявление и изоляция вирусоносителей, а у нас они бродят толпами , только в грязных масках

3.12.2020 13:54
-меcный-

3.12.2020 13:48
Местному
Но в Китае же помогло поголовное ношение масок?!

А может там всётаки помог нормальный карантин, выявление всех контактных и не разваленная как у нас медицина. Я в китае не был и незнаю что именно там носили, но те маски что у нас это профанация какаято.

3.12.2020 13:55
- гость -

сами пусть поносят маски в морозяку

3.12.2020 13:55
-меcный-

А если и шарфа сшить маску?

3.12.2020 14:01
- гость -

Не в тему,так как настали холодные времена ,попрошу автомолистов перед выездом осмотреть свою машину,от теплого двигателя могут греться собаки кошки и тд

3.12.2020 14:11
- гость -

3.12.2020 13:54
-меcный-
А может там всётаки помог нормальный карантин

Ты сам тут мычишь каждый день, что не имеют права держать на карантине. Но в Китае он у тебя нормальный. Чё, у тебя двойная голова?

3.12.2020 14:25
- гость -

не имеют права держать на карантине

Имеют. Но для этого бункерный крысенок должен научиться произносить слово "карантин".

3.12.2020 14:26
- гость -

Но в Китае же помогло поголовное ношение масок?!
----
Кто вам сказал что в Китае помогло, китайцы? Так они те ещё вруны. Уже сейчас появляются данные что они очень занижали количество заболевших, вполне возможно что там до сих пор свирепствует коронавирус, но вы об этом вряд-ли узнаете

3.12.2020 14:29
- гость -

Что вы за Китай зацепились? В Китае заболевший человек ОБЯЗАН был обратиться в больницу! У нас же наоборот, отказывали в приеме больницы. Власть все рты людям масочками позатыкала и все!

3.12.2020 14:35
-меcный-

3.12.2020 14:11
- гость -
Ты сам тут мычишь каждый день, что не имеют права держать на карантине. Но в Китае он у тебя нормальный. Чё, у тебя двойная голова?

Мычишь пока тут тока ты! Карантин это не само изоляция на которой ты должен всё сам и никого твои возникшие в результате проблемы не волнуют что ты будешь есть и чем платить за всё.

3.12.2020 15:02
- гость -

3.12.2020 14:35
-меcный-

В Китае на самоизоляции даже из квартир не выпускают, независимо от того, что показал тест. Завидуй молча.
Между прочим, у них сейчас в Гонконге вспышка заболевания.
Со среды госслужащих переведут на дистанционный режим работы. Будут закрыты тематические парки, караоке-клубы, игровые залы и бассейны. Ограничения будут действовать не меньше двух недель. Населению запрещено собираться в группы больше двух человек. До этого они посадили на карантин целый город на востоке Китая, там вообще запретили всё.

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