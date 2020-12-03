В Роспотребнадзоре оценили эффективность шарфа вместо защитной маски

Эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что заменять медицинские маски шарфами нельзя. По его словам, это не поможет защититься от коронавируса.

"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может. Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком", – сказал Лебедев в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. По словам главы государства, прививочная кампания должна стартовать со следующей недели.