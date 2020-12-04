Страхование от потери работы: что нужно знать перед оформлением полиса

По исследованиям СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектив", за время первой волны самоизоляции без работы остались около 10% россиян. Потеря постоянного дохода может стать причиной серьезных финансовых трудностей. В таком случае МФО предлагают гражданам займ на 3 месяца с оформлением онлайн.

Сравнить условия разных микрофинансовых организаций и выбрать выгодный для себя вариант можно на портале ЗаймыOnline. Но финансовых трудностей можно избежать заранее. Так, многие компании предлагают страхование от потери работы. Однако и у этого продукта есть нюансы, которые лучше изучить до покупки.

В чем заключается страхование от потери работы?

Страховка гарантирует выплату средств, если работодатель расторгнет трудовой договор и клиент лишится источника постоянного дохода. Часто такую страховку рекомендуют приобрести при оформлении кредита.

Когда полис начинает действовать?

Через 2–3 месяца после оформления. Ограничение связано с тем, что именно за 2 месяца работодатель должен известить сотрудника о предстоящем расторжении трудового договора. Страховщики не хотят выплачивать деньги человеку, который заранее знал о предстоящем увольнении.

Кто может получить страховку?

Страховая компания выплатит компенсацию не во всех случаях. Должны соблюдаться следующие условия:

застрахованное лицо официально работало по трудовому договору, который был заключен без определения срока;

человек уволен по независящим от него причинам (ликвидация, банкротство работодателя и так далее);

увольнение оформлено правильно, и все документы своевременно поданы в страховую компанию вместе с заявлением на выплату.

Несоблюдение одного из условий условия лишает человека права получить выплату.

Какие риски?

Страховка покрывает исключительно риски потери работы по причинам, не зависящим от человека. Если он решит уволиться сам, страховая компания ничем не сможет помочь. Кроме того, страховка не покроет риски, связанные с вынужденным увольнением "по собственному желанию".

Перед подписанием договора необходимо тщательно изучить условия. Уделите внимание не только перечню страховых случаев, но и порядку осуществления страховой выплаты, сумме ущерба, размеру страховой премии.