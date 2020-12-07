Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже. Суд проходил в закрытом режиме, а прокурор запрашивал для обвиняемого 16 лет.

Василенко задержали в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позднее арест продлили по делу о шпионаже, пишет РИА Новости.

Фабула дела не раскрывается, но, по данным источников, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, которая тесно связана с Министерством обороны Украины. Речь идет о технике, которую произвели в СССР в 60-х годах.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле сотрудники ФСБ задержали военнослужащего ракетных войск стратегического назначения, подозреваемого в передаче секретных сведений Украине.