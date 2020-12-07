101-летний ветеран Великой Отечественной войны покончил с собой в Москве

Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова обнаружили под окнами дома на Большой Черемушкинской улице в Москве. По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью.

"Тело мужчины было обнаружено под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой", – рассказал источник агентства РИА Новости.

По информации СМИ, Валерий Васильевич в последнее время серьезно болел и проходил лечение в стационаре одной из больниц. Также отмечается, что недавно ветеран переболел коронавирусом.

Мужчина проживал в квартире со своим сыном-пенсионером.

Ранее amic.ru писал о том, что в Новосибирске пациент ковидного госпиталя свел счеты с жизнью. В региональном управлении СК отказались комментировать эту информацию. В Министерстве здравоохранения региона также не предоставили сведений об инциденте.