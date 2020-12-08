Алтайский воспитатель получила условный срок за падение ребенка из окна детского сада

Фото с места происшествия / СУ СКР по Республике Алтай

Суд вынес приговор в отношении воспитателя детского сада № 9 Горно-Алтайска. 53-летнюю женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, воспитатель не закрыла дверь в спальню, туда зашел трехлетний ребенок. Малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал наружу из окна второго этажа. Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы различных частей тела.

Суд назначил воспитательнице шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.