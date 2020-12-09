Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ предусматривает переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещения офисной и удаленной работы.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты, а также провести дополнительный инструктаж.

Кроме того, перевод работника на удаленную работу не сможет служить основанием для снижения заработной платы, однако работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.

При этом документ закрепляет право работников находиться вне сети, а его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа.