Успеть за шесть часов. Как дорожники справились с первыми снегопадами в Барнауле

Почти половина месячной нормы снега выпала в Барнауле за прошедшие сутки. Снегопады стали первым серьезным испытанием для барнаульских дорожников этой зимой. В ночь с 8 на 9 декабря в городе работало 152 единицы снегоуборочной техники, рассказал руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышин. По словам экспертов, с первой большой уборкой снега дорожные службы однозначно справились: центральные улицы очистили в положенный срок.

Дорожникам впервые в этом сезоне пришлось вывести на линию тяжелую технику, отметил Курышин. До этого "Автодорстрой" только подметал улицы, убирал мусор и посыпал дороги и тротуары песчано-соляной смесью. 8 декабря к работе подключились грейдеры, погрузчики и автосамосвалы. Пришлось привлечь к работе и 46 единиц наемной техники.

За ночь дорожники вывезли с улиц 6235 кубометров снега и израсходовали больше 317 тонн реагентов. Днем 9 декабря вывоз снега на снегоотвалы продолжается, а в городе работает 99 единиц техники.

По словам Курышина, дорожники руководствуются ГОСТом, по которому должны убирать улицы после снегопада за 3-6 часов, в зависимости от их категории. Сначала техника чистит магистральные улицы, затем – второстепенные, а уже потом отправляется работать во внутриквартальные проезды.

Кстати, в этом году горожанам впервые открыли доступ к интерактивной карте, чтобы за работой машин можно было наблюдать онлайн. По словам Курышина, система ГЛОНАСС должна сделать уборку эффективнее, а горожан – спокойнее.

"Мы сделали работу дорожной службы открытой для жителей. Раньше к нам возникало много вопросов. Мол, мы заявляем какое-то количество техники, а жители ее не видят. Теперь – пожалуйста. Любой может открыть карту и посмотреть, где работает техника. А при желании — поехать и посмотреть на ее работу. А диспетчер теперь контролирует работу техники. Смотрит, чтобы не было необоснованных простоев и отклонений от маршрута", – объяснил глава "Автодорстроя".

Тротуары в этом году дорожники взяли на особый контроль, подчеркнул Курышин. По его словам, на очистку пешеходных дорожек ежедневно выходит от 15 до 18 единиц техники. А на каждом участке в "Автодорстрое" сформированы отдельные бригады, которые работают только на тротуарах. Особое внимание дорожники уделяют очистке остановок, пешеходных переходов и подходов к ним. Всего в дорожной службе работает 108 дворников и 40 грузчиков.

Напомним, в 2020 году городские власти выделили "Автодорстрою" 22 млн рублей на покупку дополнительной снегоуборочной техники. До конца января предприятие получит пять новых мини-погрузчиков ANT-1000 и четыре трактора МТЗ-82. Кроме того, до конца года технопарк предприятия пополнят еще 13 единиц техники: четыре КДМ (комбинированная дорожная машина), пять тракторов МТЗ, два фронтальных погрузчика и два автогрейдера. Эти машины для дорожной службы закупило правительство края.