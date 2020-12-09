Успеть за шесть часов. Как дорожники справились с первыми снегопадами в Барнауле

Почти половина месячной нормы снега выпала в Барнауле за прошедшие сутки. Снегопады стали первым серьезным испытанием для барнаульских дорожников этой зимой. В ночь с 8 на 9 декабря в городе работало 152 единицы снегоуборочной техники, рассказал руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышин. По словам экспертов, с первой большой уборкой снега дорожные службы однозначно справились: центральные улицы очистили в положенный срок.
Дорожникам впервые в этом сезоне пришлось вывести на линию тяжелую технику, отметил Курышин. До этого "Автодорстрой" только подметал улицы, убирал мусор и посыпал дороги и тротуары песчано-соляной смесью. 8 декабря к работе подключились грейдеры, погрузчики и автосамосвалы. Пришлось привлечь к работе и 46 единиц наемной техники.
За ночь дорожники вывезли с улиц 6235 кубометров снега и израсходовали больше 317 тонн реагентов. Днем 9 декабря вывоз снега на снегоотвалы продолжается, а в городе работает 99 единиц техники.
По словам Курышина, дорожники руководствуются ГОСТом, по которому должны убирать улицы после снегопада за 3-6 часов, в зависимости от их категории. Сначала техника чистит магистральные улицы, затем – второстепенные, а уже потом отправляется работать во внутриквартальные проезды.
Кстати, в этом году горожанам впервые открыли доступ к интерактивной карте, чтобы за работой машин можно было наблюдать онлайн. По словам Курышина, система ГЛОНАСС должна сделать уборку эффективнее, а горожан – спокойнее.
"Мы сделали работу дорожной службы открытой для жителей. Раньше к нам возникало много вопросов. Мол, мы заявляем какое-то количество техники, а жители ее не видят. Теперь – пожалуйста. Любой может открыть карту и посмотреть, где работает техника. А при желании — поехать и посмотреть на ее работу. А диспетчер теперь контролирует работу техники. Смотрит, чтобы не было необоснованных простоев и отклонений от маршрута", – объяснил глава "Автодорстроя".
Тротуары в этом году дорожники взяли на особый контроль, подчеркнул Курышин. По его словам, на очистку пешеходных дорожек ежедневно выходит от 15 до 18 единиц техники. А на каждом участке в "Автодорстрое" сформированы отдельные бригады, которые работают только на тротуарах. Особое внимание дорожники уделяют очистке остановок, пешеходных переходов и подходов к ним. Всего в дорожной службе работает 108 дворников и 40 грузчиков.
Напомним, в 2020 году городские власти выделили "Автодорстрою" 22 млн рублей на покупку дополнительной снегоуборочной техники. До конца января предприятие получит пять новых мини-погрузчиков ANT-1000 и четыре трактора МТЗ-82. Кроме того, до конца года технопарк предприятия пополнят еще 13 единиц техники: четыре КДМ (комбинированная дорожная машина), пять тракторов МТЗ, два фронтальных погрузчика и два автогрейдера. Эти машины для дорожной службы закупило правительство края.
Комментарии
Дорожники молодцы. Утром проехать можно было относительно нормально!
Это почти 4 олимпийских бассейна по обьему
Как дорожники справились с первыми снегопадами в Барнауле? ответ - УЖАСНО. Если основные магистрали худо-бедно прочистили, сузив по полполосы, то на второстепенных улицах и конь не валялся.
9.12.2020 16:38
111
Всегда найдутся недовольные офисные хомячки, им хоть как летом почисть улицы, всё равно ....)))
Ещё бы грязью прошлогодней прекратили посыпать улицы...
ГДЕ почищено?
Опять кубами отписываются, начните уже улицами или переулками сразу вылезет вранье, вывозите от царьков а остальной город завален, после мороза все колрм до весны