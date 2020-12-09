В Кремле отреагировали на кражу оборудования из самолета "судного дня"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после кражи из самолета "судного дня" в Таганроге будут проведены проверки и приняты меры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Разумеется, будут сделаны выводы, конечно. Такое ЧП, поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось", – сказал Песков.

На вопрос о том, имеет ли ФСО отношение к охране таких самолетов, пресс-секретарь однозначно ответить не смог.

Напомним, что самолет "судного дня" или "воздушный командный пункт" Ил-80 обокрали на аэродроме в Таганроге. Злоумышленники унесли с собой 39 радиостанционных блоков и еще пять плат, которые были изъяты из таких же демонтированных блоков.