Магнитная буря накрывает Алтайский край

Магнитная буря обрушится на Землю с 10 по 11 декабря, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
В четверг, 10 декабря, магнитные волны силой в 4 балла достигнут Алтайского края с 21 часа и продержатся до трех утра 11 декабря. Затем буря будет еще мощнее: с 3:00 до 6:00 и с 9:00 до 12:00 ее сила составит 5 баллов. При этом в некоторых точках Земли значение будет достигать 7 баллов. По словам специалистов, таких сильных магнитных бурь на планете в 2020 году еще не было.
Чаще всего магнитные волны воздействуют на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Во время магнитных бурь могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.
Комментарии
Сколько раз можно объяснять?
Кр - планетарный индекс геомагнитной возмущенности.
G - пятибальная система мощности магнитных бурь.
В нашем случае Кр=5, G=1. Это означает слабая магнитная буря.
Вы всегда путаете баллы и индекс.
10.12.2020 15:08
- гость -
если правильно считать, то хайп не словишь
Буря слабая, это можно увидеть если перейти по ссылке, размещенной АМИК... Жаль, что уважаемая редакция не читатели, а писатели ))))
Путин виноват?