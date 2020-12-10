Магнитная буря накрывает Алтайский край

Магнитная буря обрушится на Землю с 10 по 11 декабря, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

В четверг, 10 декабря, магнитные волны силой в 4 балла достигнут Алтайского края с 21 часа и продержатся до трех утра 11 декабря. Затем буря будет еще мощнее: с 3:00 до 6:00 и с 9:00 до 12:00 ее сила составит 5 баллов. При этом в некоторых точках Земли значение будет достигать 7 баллов. По словам специалистов, таких сильных магнитных бурь на планете в 2020 году еще не было.

Чаще всего магнитные волны воздействуют на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Во время магнитных бурь могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.