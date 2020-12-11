В рамках партийной акции "Спасибо учителям!" алтайские единороссы за свой счет оформляют учителям региона страховку здоровья и жизни на случай заражения коронавирусом, сообщает сайт реготделения ЕР. На данный момент застраховано около трех тысяч педагогов во всех муниципалитетах края.

Старт акции дали секретарь Алтайского реготделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко, руководитель исполкома реготделения, депутат АКЗС Денис Голобородько и министр образования и науки региона Максим Костенко. Они застраховали педагогические коллективы своих родных школ в Локтевском, Благовещенском районах и Рубцовске соответственно.

"В короткие сроки мы проработали тему страхования учителей с Министерством образования и науки Алтайского края, подобрали оптимальную программу. На данный момент акцией "Спасибо учителям!" охвачено уже без малого три тысячи педагогов в каждом муниципалитете края. Убежден, это только начало и к концу года члены и сторонники "Единой России" смогут охватить этим проектом еще больше учителей региона", – отметил Голобородько.

Среди подключившихся к акции – свыше 30 депутатов Госдумы, АКЗС, Барнаульского, Бийского, Калманского, Рубцовского, Третьяковского представительных органов, а также активисты местных отделений партии в Ключевском, Курьинском и Павловском районах.

По мнению депутата краевого парламента Артёма Шамкова, все работники образовательных учреждений одинаково подвержены риску заражения. Именно поэтому парламентарий решил застраховать весь коллектив барнаульской школы № 31, насчитывающий почти 70 работников.

Среди депутатов АКЗС многие страховали коллективы школ целиком. Так поступили Иван Нифонтов (застраховано 68 учителей), Владимир Репкин (65 сотрудников Ключевского лицея), Денис Голобородько (более 50 педагогов), Алексей Найден (50 человек), Григорий Бахтин и Сергей Писарев (более 40 учителей) и другие. Кстати, краевые депутаты страхуют не только работников школ, но и коллективы ссузов. Так, парламентарий Дмитрий Аганов застраховал коллектив Педагогического колледжа.

При положительном тесте на ковид застрахованному работнику выплатят 30 тысяч рублей, при летальном исходе от коронавируса семья получит 100 тысяч рублей. Страховка действует один год, в том числе и во время школьных каникул.