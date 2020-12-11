В рамках партийной акции "Спасибо учителям!" алтайские единороссы за свой счет оформляют учителям региона страховку здоровья и жизни на случай заражения коронавирусом, сообщает сайт реготделения ЕР. На данный момент застраховано около трех тысяч педагогов во всех муниципалитетах края.
Старт акции дали секретарь Алтайского реготделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко, руководитель исполкома реготделения, депутат АКЗС Денис Голобородько и министр образования и науки региона Максим Костенко. Они застраховали педагогические коллективы своих родных школ в Локтевском, Благовещенском районах и Рубцовске соответственно.
"В короткие сроки мы проработали тему страхования учителей с Министерством образования и науки Алтайского края, подобрали оптимальную программу. На данный момент акцией "Спасибо учителям!" охвачено уже без малого три тысячи педагогов в каждом муниципалитете края. Убежден, это только начало и к концу года члены и сторонники "Единой России" смогут охватить этим проектом еще больше учителей региона", – отметил Голобородько.
Среди подключившихся к акции – свыше 30 депутатов Госдумы, АКЗС, Барнаульского, Бийского, Калманского, Рубцовского, Третьяковского представительных органов, а также активисты местных отделений партии в Ключевском, Курьинском и Павловском районах.
По мнению депутата краевого парламента Артёма Шамкова, все работники образовательных учреждений одинаково подвержены риску заражения. Именно поэтому парламентарий решил застраховать весь коллектив барнаульской школы № 31, насчитывающий почти 70 работников.
Среди депутатов АКЗС многие страховали коллективы школ целиком. Так поступили Иван Нифонтов (застраховано 68 учителей), Владимир Репкин (65 сотрудников Ключевского лицея), Денис Голобородько (более 50 педагогов), Алексей Найден (50 человек), Григорий Бахтин и Сергей Писарев (более 40 учителей) и другие. Кстати, краевые депутаты страхуют не только работников школ, но и коллективы ссузов. Так, парламентарий Дмитрий Аганов застраховал коллектив Педагогического колледжа.
При положительном тесте на ковид застрахованному работнику выплатят 30 тысяч рублей, при летальном исходе от коронавируса семья получит 100 тысяч рублей. Страховка действует один год, в том числе и во время школьных каникул.
Комментарии
Интересно какой это такой "свой" счёт есть у едросни?
Роль учителей в сложившейся системе просто поразительна. Они и подельники и лабораторные крысы для власти. "Замечательно". Это ли не рабство и полное бесправие. Никогда роль учителя в России не была так унизительна, ни при царе, ни при коммуняках. За что же их так ненавидит ворьё?
Откуда у них свои деньги - это наши деньги!!!
Классно-отобрал преступник 100 рублей, потом отдал 2 рубля и ты должен быть ему благодарен и даже счастлив. 100% жулики. Еще надо учесть, что не каждому отдаст 2 рубля, а только некоторым.
11.12.2020 14:11
АБОРИГЕН
Кто еще воспринимает Аборигена серьезно? Обтрухался здесь вчера с ценами на нефть и уже начал наезжать на учителей.