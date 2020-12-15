Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности выдавливания прыщей

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не выдавливать прыщи, потому что последствия такой привычки для организма могут быть фатальными. Медик напомнил о трагедии композитора Александра Скрябина, который в 43 года выдавил прыщик на губе и через неделю умер от сепсиса.

"Поймите, 30% людей являются носителями золотистого стафилококка, и он до поры спит", – рассказал Мясников в эфире канала "Россия 1".

Он также отметил, что сейчас выдавливание прыщей может привести к летальному исходу из-за злоупотребления антибиотиков. Из-за привыкания организма к этим препаратам опасные микробы становятся более устойчивыми и лекарства уже могут не подействовать при развитии сепсиса.

Ранее Александр Мясников назвал губительные для россиян привычки. В частности, врач упомянул любовь к сладкому чаю и демонстрацию своей силы.